Cilento la scommessa green per riprendere il turismo estero
Il Cilento, patrimonio UNESCO e con la bandiera blu da anni, ha uno dei tratti costieri più belli del Mediterraneo ma fatica a trattenere i turisti stranieri. La regione sta puntando su iniziative di tipo green per rilanciare il turismo internazionale e contrastare la perdita di visitatori provenienti dall’estero.
Roma, 16 lug. (askanews) - Il Cilento ha un problema: possiede uno dei tratti costieri più belli del Mediterraneo, è patrimonio UNESCO, vanta la bandiera blu da anni, eppure fatica a trattenere i turisti stranieri. Nel 2014 il territorio registrava circa 600 mila presenze internazionali, un numero poi calato in modo significativo, segno di una difficoltà strutturale nell'attrarre visitatori dall'estero. Un dato che stride con il boom del 2023, quando gli arrivi complessivi sono aumentati del 19% rispetto all'anno precedente, trainati però soprattutto dal turismo domestico. Il 37% dei visitatori sceglie il Cilento per il mare, ma il 61% arriva attratto da altro: enogastronomia, borghi, natura, esperienze autentiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Cilento, la scommessa green per riprendere il turismo estero
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