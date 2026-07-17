Ciclismo | Sono 360 gli amatori iscritti ai Campionati Italiani di Scarperia

Sono 360 gli iscritti ai Campionati Italiani di ciclismo su strada 2026, che si terranno a Scarperia il 18 e 19 luglio. La manifestazione è organizzata dalla Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano ed è dedicata ai cicloamatori. La partecipazione comprende atleti di diverse regioni italiane e si svolgerà in due giornate consecutive. La competizione coinvolge varie categorie di amatori e prevede percorsi su strada.

Scarperia, 17 luglio 2026 - Si è toccato quota 360 in fatto di iscritti ai Campionati Italiani su strada 2026 per i cicloamatori previsti in due giornate, sabato 18 e domenica 19 luglio a Scarperia, organizzati dalla Virtus VII Miglio di Settimello di Calenzano. Undici i titoli per il settore maschile con le dieci categorie, dai Master 1 ai Master 10, più gli Elite Sport, mentre sono una trentina le rappresentanti femminili iscritte che si contenderanno le varie maglie tricolori a seconda della categoria. Nella prima giornata saranno in palio i titoli per i Master 7-8-9 e 10, e per le rappresentanti femminili su 4 giri del circuito mugellano per complessivi 72 km e mezzo, con ritrovo al plesso scolastico di viale Matteotti ed arrivo nel centro di Scarperia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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