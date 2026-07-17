Choc termico e violenti temporali | così finirà il caldo estremo Ma c’è una buona notizia all’orizzonte

L’anticiclone africano responsabile dell’ondata di caldo intenso in Italia si indebolirà nelle prossime ore, secondo le previsioni meteo. Le temperature elevate, che hanno caratterizzato le ultime settimane, subiranno un calo. Contestualmente, sono attesi violenti temporali e un brusco abbassamento delle temperature. La fine del caldo estremo è prevista con l’arrivo di condizioni meteorologiche più instabili, che porteranno un rapido cambiamento del tempo nel Paese.

Roma, 17 luglio 2026 – Si intravede la fine del tunnel rovente. Dalle ultime previsioni meteo arrivano conferme: l’ anticiclone africano che tiene l’Italia nella morsa ormai da settimane salvo parentesi di maltempo turbolente al Nord, allenterà la sua morsa, e il caldo estremo darà tregua agli italiani. Quando dobbiamo aspettarci il calo termico? Vediamo la situazione descritta dagli esperti meteorologi. Ancora un weekend nella bolla rovente . Come anticipato, la giornata di domani, 18 luglio, riserva ancora temperature decisamente superiori alle medie del periodo. Sono ancora 16 le grandi città dove l’ allerta afa è massima (Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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