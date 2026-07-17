celebripost

Notizia in breve

Questa settimana si sono svolti i Mondiali di calcio, attirando l’attenzione anche di celebrità presenti sugli spalti. Tra queste, un attore è stato visto tra il pubblico mentre seguiva la partita, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e vip, con alcune immagini diffuse sui social network. Non sono stati segnalati incidenti o eventi rilevanti legati alla sicurezza durante le partite.