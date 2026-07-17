Celebripost
Questa settimana si sono svolti i Mondiali di calcio, attirando l’attenzione anche di celebrità presenti sugli spalti. Tra queste, un attore è stato visto tra il pubblico mentre seguiva la partita, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e vip, con alcune immagini diffuse sui social network. Non sono stati segnalati incidenti o eventi rilevanti legati alla sicurezza durante le partite.
Questa settimana i Mondiali di calcio sono grandi protagonisti anche di questa raccolta: dalle celebrità che li guardano dagli spalti, come Timothée Chalamet con il padre e la sempre molto fotografata famiglia Beckham; a chi li segue lontano dallo stadio, come il sindaco di New York Zohran Mamdani insieme ai detenuti di un carcere; fino a chi li ha giocati e torna a casa dopo una sconfitta, come il norvegese Erling Haaland con un procione impagliato sotto braccio. Tra le altre persone da fotografare c’erano Rita Ora alla prima di Descendants: Wicked Wonderland; Robert De Niro a una proiezione di Novecento – Atto I a Roma; Juliette Binoche al festival del cinema di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, e Sharon Stone insieme a Romano Prodi. 🔗 Leggi su Ilpost.it