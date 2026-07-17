L'Udinese punta a risolvere entro il 22 luglio la questione legata a Zaniolo, data di inizio del ritiro a Lienz. La società si dice fiduciosa di trovare una soluzione nelle prossime 48 ore. Da giorni, il caso è al centro delle discussioni in casa friulana. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative in corso. La priorità resta definire la posizione del giocatore prima dell'inizio della preparazione estiva.

Da giorni ormai, in casa Udinese non si parla d'altro che dell'affaire relativo a Zaniolo. I bianconeri vogliono risolvere la questione entro il prossimo 22 luglio (data dell'inizio del ritiro a Lienz), e adesso i friulani si dicono fiduciosi di poter risolvere la questione nel giro di 48 ore. Al centro l'ingaggio dell'ex Roma: quest'ultimo pretende che lo stipendio arrivi a toccare quota 1,8 milioni mentre l'Udinese al momento non si è spinto così in alto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Zaniolo, l'Udinese è fiducioso di risolvere la questione nelle prossime ore

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