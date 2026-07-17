Caos in Italia scontri pesanti tra manifestanti e forze dell’ordine | cosa sta succedendo

Da thesocialpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In una sera a Venezia, le forze dell’ordine sono state coinvolte in scontri con manifestanti appartenenti alla sinistra radicale. La situazione ha portato a un aumento di tensione, con le autorità che sono intervenute per gestire l’assembramento e le proteste in corso. La manifestazione ha interrotto la tranquillità della zona, creando un clima di conflitto tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti durante gli scontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La laguna di Venezia si trasforma improvvisamente in un teatro di accesa tensione sociale, rompendo la quiete serale con un brusco faccia a faccia tra forze dell’ordine e attivisti della sinistra radicale. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo dei manifestanti che protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense  Tillman J. Fertitta  e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di  Riva dei Sette Martiri, dove stamane è attraccato lo yacht del diplomatico statunitense contestato al grido di ‘Venezia non si USA’. L’atmosfera è surriscaldata fin dalle prime ore del pomeriggio, quando i primi gruppi di manifestanti hanno iniziato a convergere verso l’area portuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

caos in italia scontri pesanti tra manifestanti e forze dell8217ordine cosa sta succedendo
© Thesocialpost.it - Caos in Italia, scontri pesanti tra manifestanti e forze dell’ordine: cosa sta succedendo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia

Video Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia

Notizie e thread social correlati

Sfratti a Treviso, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in via Pisa: il videoA Treviso, in via Pisa, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante un tentativo di sfratto.

Guerriglia in Italia: cinghie, spranghe e scontri in strada. Ci sono feriti. Cosa sta succedendoNelle ultime ore, diverse città italiane sono state teatro di episodi di violenza che hanno coinvolto gruppi di persone armate di spranghe e cinghie.

Temi più discussi: Auto in fiamme, fuoco e scontri: caos a Parigi dopo l’eliminazione dal Mondiale; Sestri Ponente, caos e giornalisti aggrediti alla manifestazione per la sicurezza: Clima di violenza inaccettabile; 'Maranza' al Colosseo, espulso il 18enne che aggredì gli agenti; Legge elettorale, tensione alla Camera tra scontri in Aula e voto segreto.

Dalla gioia agli scontri: festa marocchina finisce nel caos all'AiaMilano, 30 giu. (askanews) - E' esplosa la festa all'Aia dopo la vittoria del Marocco ai rigori contro l'Olanda ai Mondiali di calcio. Migliaia di persone della comunità maroccina olandese sono scese ... libero.it

Scontri e caos al derby di Torino, un tifoso grave in ospedale. Gli ultrà ricattano la partitaSono otto i tifosi fermati per gli scontri avvenuti tra ultrà del Torino e della Juventus prima del derby della Mole valido per la 38/a giornata di Serie A. La partita è slittata di un'ora rispetto al ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web