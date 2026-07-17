Caos in Italia scontri pesanti tra manifestanti e forze dell’ordine | cosa sta succedendo

In una sera a Venezia, le forze dell’ordine sono state coinvolte in scontri con manifestanti appartenenti alla sinistra radicale. La situazione ha portato a un aumento di tensione, con le autorità che sono intervenute per gestire l’assembramento e le proteste in corso. La manifestazione ha interrotto la tranquillità della zona, creando un clima di conflitto tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o arresti durante gli scontri.

La laguna di Venezia si trasforma improvvisamente in un teatro di accesa tensione sociale, rompendo la quiete serale con un brusco faccia a faccia tra forze dell’ordine e attivisti della sinistra radicale. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo dei manifestanti che protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense Tillman J. Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di Riva dei Sette Martiri, dove stamane è attraccato lo yacht del diplomatico statunitense contestato al grido di ‘Venezia non si USA’. L’atmosfera è surriscaldata fin dalle prime ore del pomeriggio, quando i primi gruppi di manifestanti hanno iniziato a convergere verso l’area portuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Scontri tra polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia

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