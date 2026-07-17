Cambi ai vertici anche di Virgilio Maxwell Brera | ecco i nomi

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovi cambi ai vertici di Virgilio, Maxwell e Brera. Sono in corso pensionamenti e mobilità tra i dirigenti delle scuole superiori, segnando il primo giro di nomine e sostituzioni. Gli attuali presidi stanno completando gli ultimi mesi di lavoro prima di lasciare le funzioni. Le decisioni riguardano le nomine dei nuovi dirigenti e le transizioni nelle scuole interessate. Le procedure sono in fase di definizione e le nomine dovrebbero essere ufficializzate a breve.

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Tra pensionamenti mobilità, primo giro di valzer ai vertici delle scuole superiori. Saranno le ultime settimane di scuola per storici presidi: Roberto Garroni saluta il liceo più grande di Milano - il Virgilio - per andare in pensione e lascia il timone alla dirigente Alberta Liuzzo del liceo Donatelli-Pascal; cambio al vertice del liceo scientifico Vittorio Veneto: al posto della dirigente Mariarosa Arena subentrerà Stefano Fedele Monteleone che ha diretto in questi anni l’Istituto comprensivo Europa Unita di Arese. Cambiamenti in arrivo anche all’istituto aeronautico Maxwell e al Settembrini di Cimiano: Franco Tornaghi passerà il testimone ad Anna Guglielmetti ora alla guida del comprensivo Koiné di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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