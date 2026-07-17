Cambi ai vertici anche di Virgilio Maxwell Brera | ecco i nomi

Notizia in breve

Nuovi cambi ai vertici di Virgilio, Maxwell e Brera. Sono in corso pensionamenti e mobilità tra i dirigenti delle scuole superiori, segnando il primo giro di nomine e sostituzioni. Gli attuali presidi stanno completando gli ultimi mesi di lavoro prima di lasciare le funzioni. Le decisioni riguardano le nomine dei nuovi dirigenti e le transizioni nelle scuole interessate. Le procedure sono in fase di definizione e le nomine dovrebbero essere ufficializzate a breve.