Caldo record sull’Italia nel weekend il picco dell’ondata africana | fino a 19 città da bollino rosso
Nel fine settimana, fino a 19 città italiane saranno raggiunte da temperature considerate da bollino rosso, segnando un record di caldo. L’anticiclone africano, che domina sull’Italia, continua a far salire i termometri, con valori elevati previsti anche nei prossimi giorni. Le temperature sono in aumento e si mantiene l’influenza di questa massa d’aria calda proveniente dal continente africano.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone africano continua a dominare: temperature in aumento. L’Italia resta sotto l’influenza dell’ anticiclone africano, che continuerà a portare temperature molto elevate anche nel fine settimana. Le giornate più critiche saranno venerdì 17 e sabato 18 luglio, quando il caldo raggiungerà la sua massima intensità, con un numero sempre maggiore di città interessate dal bollino rosso, il livello più alto di allerta per le ondate di calore. Dopo il picco, però, è previsto un graduale cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di aria più fresca che favorirà un progressivo ritorno delle temperature su valori più vicini alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Caldo record: domani 15 città con bollino rosso - 1mattina News 15/07/2026
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