Caldo record sull’Italia nel weekend il picco dell’ondata africana | fino a 19 città da bollino rosso

Notizia in breve

Nel fine settimana, fino a 19 città italiane saranno raggiunte da temperature considerate da bollino rosso, segnando un record di caldo. L’anticiclone africano, che domina sull’Italia, continua a far salire i termometri, con valori elevati previsti anche nei prossimi giorni. Le temperature sono in aumento e si mantiene l’influenza di questa massa d’aria calda proveniente dal continente africano.