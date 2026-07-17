In molte zone della costa toscana, tra il litorale livornese, la Versilia e la costa apuana, sono state segnalate numerose osservazioni di cigni reali che nuotano vicino alla riva. Questi avvistamenti si verificano durante un episodio di caldo record, e gli esperti definiscono il fenomeno come naturale. Le segnalazioni sono arrivate da bagnanti e residenti che hanno notato gli uccelli in acqua, apparentemente senza disagio.

Firenze, 17 luglio 2026 – Non è un miraggio da caldo torrido, ma uno spettacolo insolito che sta catturando l'attenzione di bagnanti e residenti. Dal litorale livornese fino alla Versilia e alla costa apuana, si moltiplicano in queste ore le segnalazioni di cigni reali avvistati mentre nuotano placidamente vicino alla riva. Le immagini hanno fatto il giro dei social, destando grande curiosità e, in alcuni casi, una naturale preoccupazione, dato che l'insolita presenza degli eleganti volatili coincide con il picco di questa intensa ondata di calore. "Nessun allarme, stanno bene". Tuttavia, le associazioni che si occupano della tutela della fauna invitano i cittadini a non allarmarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo record e cigni in mare: gli avvistamenti stupiscono i bagnanti. Gli esperti: "È un fenomeno naturale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sette cigni a Santo Stefano al Mare: danza naturale in riva al mareSette cigni sono stati avvistati lungo la spiaggia di Santo Stefano al Mare, dove si sono mossi in modo naturale lungo la riva del mare.

Caldo record in Italia: l’anomalia climatica che spaventa gli espertiLe temperature in Italia hanno raggiunto livelli record, con un’ondata di caldo che supera di molto le medie stagionali.

Argomenti più discussi: Video. Fiume Po soffocato dalle alghe: l'Italia affronta caldo e problemi di navigazione; Video. Italia, proteste con statue di ghiaccio che si sciolgono contro il caldo estremo a Roma.

Caldo record in Italia, arriva il picco: quando finirà l’ondata e perché l’Europa si riscalda più velocementeLa terza ondata di calore della stagione 2026 sta per raggiungere il picco in Italia ed Europa. Tra oggi, martedì 14, e domani mercoledì 15 luglio 2026 è prevista una intensificazione del caldo con te ... meteo.it

Caldo record, bollino rosso in cinque città del Lazio e rischio incendiL'ondata di calore raggiunge il picco tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi e massima allerta sanitaria ... rainews.it