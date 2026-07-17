Firenze ha raggiunto i 40 gradi alle 14 di venerdì 17 luglio, stabilendo il record come uno dei luoghi più caldi d’Italia. La città ha superato i 39 gradi per quattro giorni consecutivi. Temperature elevate anche in altre zone del Paese, ma ora si registra un calo. La rilevazione si è verificata nel primo pomeriggio, mentre le previsioni indicano un possibile raffreddamento nelle prossime ore.

Firenze, 17 luglio 2026 – Dopo aver superato i trentanove gradi per almeno quattro giorni, adesso Firenze si prende il record come luogo tra i più caldi d’Italia: alle 14 di venerdì 17 luglio la temperatura ha segnato i 40.6 gradi, avvicinandosi alla cifra monstre di 41. E’ il momento clou dell’ondata di caldo che da giorni attanaglia la Toscana e che ha portato temperature folli un po’ ovunque. Firenze dunque città più calda di Toscana, ma le temperature sono altissime ovunque. Una ventina, secondo le rilevazioni delle stazioni del Centro funzionale regionale, le stazioni che hanno superato i 38 gradi sempre nella giornata di venerdì. Molte località sopra i 38 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caldo, Firenze supera i 40 gradi: è tra i posti più torridi d’Italia. Temperature folli ovunque, ma ora il calo

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