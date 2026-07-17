Sette rifugi climatici sono stati aperti dal Comune di Prato per proteggere i cittadini dall’ondata di calore. Questi spazi offrono un ambiente fresco e sicuro, accessibile durante le ore più calde. La mappa dei punti di rifugio comprende luoghi pubblici distribuiti in diverse zone della città. L’operazione mira a garantire un punto di sollievo per chi non può affrontare le alte temperature all’aperto.

PRATO – Sono sette i rifugi climatici attivati dal Comune di Prato per offrire ai cittadini un luogo fresco e sicuro durante queste giornate di caldo estremo. Il progetto comprende in questa prima fase sette rifugiclimatici in spazi pubblici già esistenti, di cui non viene modificata la funzione istituzionale, che viene, anzi, integrata con una finalità sociale e di protezione della salute soprattutto della fascia di popolazione anziana, fragile e affetta da patologie croniche, spiega il Comune in una nota. Tutti gli ambienti messi a disposizione sono climatizzati, accessibili ai cittadini con ridotta mobilità e con presenza di sedute e spazi idonei alla permanenza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Firenzepost.it - Caldo a Prato: ecco la mappa dei rifugi climatici per sfuggire all’ondata di calore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli: nasce la mappa interattiva dei rifugi climatici contro le ondate di caloreA Napoli è stata attivata una mappa interattiva online che elenca rifugi climatici come parchi, piazze e strutture al chiuso.

Napoli bollente, scatta l'allarme per l'estate 2026: la mappa segreta dei 30 "rifugi climatici" per sfuggire ai 40 gradiL’allarme riguarda i 30 “rifugi climatici” individuati per proteggersi dai 40 gradi durante l’estate 2026.

Temi più discussi: Caldo, verso giorni record. A Firenze raffica di bollini rossi. Pioggia in arrivo: ecco dove; Caldo estremo sull'Italia, ecco la mappa delle città e delle zone più roventi (e quanto durerà): picchi fino a 43 gradi; Il caldo estremo in estate diventerà la nuova normalità? Ecco cosa dice la scienza; Blocco anticiclonico tra il 17 e il 19 luglio: ecco quando finirà il caldo estremo e dove arriveranno i temporali.

Meteo: nel weekend roventi Sud e Isole! Caldo attenuato al Centro-NordWeekend al via con un sabato 18 segnato da caldo estremo al Sud e nelle Isole mentre al Centro-Nord risulterà attenuato: le previsioni meteo. Previsione17 Luglio 2026 Meteo: oggi (17 luglio) caldo int ... meteo.it

Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco doveWeekend al via con un sabato 18 segnato da caldo estremo al Sud e nelle Isole mentre al Centro-Nord risulterà attenuato: le previsioni meteo. Previsione17 Luglio 2026 Meteo: oggi (17 luglio) caldo int ... meteo.it

QUESTO CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA MEMBERSHIP - L'estate al sole, ok, ma non a 40 gradi. Ecco dove possiamo andare dalla Spagna alla Grecia senza rinunciare a girare (visitare, (mangiare fuori…) al riparo dall'estate più calda deg x.com