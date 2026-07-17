Bullismo dipendenze digitali isolamento comportamenti a rischio | riconoscere prevenire e intervenire Percorso di formazione in 3 incontri per docenti e per la comunità educante

Un percorso di formazione in tre incontri è stato organizzato per docenti e membri della comunità educante, con l’obiettivo di affrontare il disagio adolescenziale, che si manifesta spesso con segnali di isolamento, comportamenti a rischio, dipendenze digitali e fenomeni di bullismo. Lo scopo è fornire strumenti per riconoscere, prevenire e intervenire su questi temi, che si manifestano in modo silenzioso e non sempre facilmente individuabile.

Bullismo, dipendenze digitali, isolamento, comportamenti a rischio: il disagio adolescenziale si manifesta spesso in modo silenzioso, attraverso segnali che non sempre è facile riconoscere in tempo. Chi educa, accompagna o lavora con gli adolescenti ha bisogno di strumenti concreti per leggere questi segnali, comprenderne le cause e trasformare la preoccupazione in interventi efficaci. Questo percorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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