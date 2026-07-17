brutta notizia ezio greggio e enzo iacchetti le peggiori indiscrezioni su mediaset

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, noti per la loro collaborazione televisiva di lunga data, potrebbero non tornare in onda insieme nella prossima stagione. Le voci circolano tra le indiscrezioni non confermate riguardo a una possibile separazione professionale, che avrebbe coinvolto i programmi a loro associati. La coppia ha rappresentato un punto fisso nelle trasmissioni di intrattenimento, ma al momento non ci sono annunci ufficiali sulla prosecuzione del loro percorso congiunto.

Per anni sono stati una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, capaci di entrare ogni sera nelle case di milioni di persone con il loro stile inconfondibile e una sintonia diventata ormai un simbolo della televisione. Proprio per questo motivo, la notizia che li riguarda sta suscitando grande amarezza tra il pubblico. Dopo mesi di indiscrezioni, ipotesi e smentite, infatti, sembra essere arrivata una conferma che potrebbe segnare la fine di un’epoca per Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Fino a poco tempo fa l’ipotesi sembrava remota e molti erano convinti che si trattasse soltanto di rumors destinati a essere smentiti. Nelle ultime ore, però, il quadro appare molto diverso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la brutta notizia dopo lultima puntata di Striscia la Notizia

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