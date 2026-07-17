Erano entrati in azione il 29 settembre 2021 sulla piattaforma Porto Corsini Mare Ovest "per denunciare il patto della finzione ecologica che vincola il nostro Paese alle fonti fossili". Per quel blitz organizzato in concomitanza con Omc, l’offshore mediterranean conference and exhibition che periodicamente si tiene al Pala de Andrè, per 18 attivisti di Greenpeace è stata esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131 bis del codice penale). Erano stati loro stessi a scegliere il dibattimento: lo avevano fatto opponendosi attraverso il loro avvocato Alessandro Gariglio al decreto penale di condanna da 3.150 euro.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz Greenpeace a Porto Corsini: "Fatto tenue", tutti assolti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz e vandalismi pro Cospito: tutti assolti i sei anarchici a processoTutti e sei gli attivisti anarchici coinvolti in un procedimento legale sono stati assolti dalla giudice del Tribunale di Bologna.

Anarchici di Bologna per Cospito: tutti assolti i sei attivisti a processo per ripetitori danneggiati e blitz in chiesaTutti e sei gli attivisti processati per il danneggiamento di ripetitori e il blitz in una chiesa sono stati assolti.