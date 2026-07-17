Bernardeschi | Rammarico rigore in Bosnia? Chi ha sbagliato
Bernardeschi ha commentato il suo rapporto con la Nazionale e ha risposto a una domanda sulla mancata convocazione per la trasferta in Bosnia. Ha anche commentato il rigore sbagliato in quella partita, affermando che chi ha commesso l’errore ne è responsabile. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sua esclusione dalla lista dei convocati. La discussione si è concentrata sui fatti relativi alla partita e alle sue dichiarazioni sul rigore.
Bernardeschi torna a parlare del suo rapporto con la Nazionale e risponde senza esitazioni a una domanda sulla mancata convocazione per la trasferta in Bosnia. Poi guarda avanti, con l’obiettivo di rilanciare il Bologna dopo una stagione al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Messi ha sbagliato il rigore contro l’AustriaMessi ha sbagliato un rigore durante la partita contro l’Austria, nonostante avesse segnato una tripletta contro l’Algeria.
Argentina, Messi: "Il rigore sbagliato? Ecco perché mi sono arrabbiato"Lionel Messi ha segnato due gol nella fase a gironi del Mondiale, portando l'Argentina ai sedicesimi di finale.
Bologna, Bernardeschi su rigore rompe il tabù Dall'AraIl Bologna ha interrotto la sua lunga astinenza di successi casalinghi in campionato, imponendosi per 1-0 sull’Udinese grazie a un rigore trasformato da Federico Bernardeschi. La vittoria, giunta ... it.blastingnews.com
Serie A, Bologna-Udinese 1-0: Bernardeschi decide su rigore, rossoblù all’ottavo postoIl Monday Night della 26ª giornata di Serie A si traduce nel successo del Bologna sull’Udinese. I rossoblù vincono 1-0 al Dall’Ara, dove Runjaic è costretto a rinunciare a Solet già all’10’: il ... sportmediaset.mediaset.it