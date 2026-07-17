Bernardeschi | Rammarico rigore in Bosnia? Chi ha sbagliato

Notizia in breve

Bernardeschi ha commentato il suo rapporto con la Nazionale e ha risposto a una domanda sulla mancata convocazione per la trasferta in Bosnia. Ha anche commentato il rigore sbagliato in quella partita, affermando che chi ha commesso l’errore ne è responsabile. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sua esclusione dalla lista dei convocati. La discussione si è concentrata sui fatti relativi alla partita e alle sue dichiarazioni sul rigore.