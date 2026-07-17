A Ferrara, un ex palazzo storico è stato trasformato in un polo multidisciplinare e didattico. La struttura si trova in un edificio di grande valore architettonico e storico, ora utilizzato per attività educative e culturali. La ristrutturazione ha coinvolto l’adattamento degli spazi per ospitare iniziative innovative, mantenendo l’aspetto originale dell’edificio. Il progetto mira a creare un punto di riferimento per attività formative e culturali nel centro della città.

Ferrara, 17 luglio 2026 – Nella testa di un visionario si entra chiedendo permesso. Quando l’estro incontra l’imprenditoria, uno dei palazzi storici più prestigiosi della città, la volontà di parlare al futuro, la favola inizia ad assumere le sembianze della realtà. Palazzo Prosperi-Sacrati, riaperto poche settimane fa, attende di affacciarsi sul proprio avvenire. CANTIERE PALAZZO PROSPERI SACRATI E in questo viaggio a traghettarlo verso una destinazione che sa di passione, cultura e identità, potrebbe essere la fondazione Slam Jam presieduta da Luca Benini. Ancora, ufficialmente, i risultati del bando non sono stati pubblicati. Ma l’unica candidatura è proprio quella di Slam Jam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benini, fondatore di Slam Jam “A palazzo Prosperi, un polo multidisciplinare e didattico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un po' di Mondiale... a Milano! Grazie a Nike e Slam JamA Milano, uno stand di Nike e Slam Jam ha attirato l’attenzione di appassionati di calcio durante l’estate.

Palazzo Prosperi Sacrati. Il gioiello ritrovato. Lungo lo scalone vista sui capolavoriSullo scalone di Palazzo Prosperi Sacrati è stata trovata una porta di grande valore artistico, attribuita a Magistro Francesco da Castello,...