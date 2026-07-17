Benevento Città Spettacolo Vincenzo Salemme al Teatro Romano con …E fuori nevica

Vincenzo Salemme torna a Benevento con lo spettacolo “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di Teatro: E fuori nevica”, che si terrà al Teatro Romano. L’attore e regista porta in scena uno dei suoi spettacoli più amati, celebrando mezzo secolo di attività nel teatro italiano. L’evento fa parte di Benevento Città Spettacolo e rappresenta un appuntamento speciale nel cartellone della manifestazione.

Uno dei più grandi protagonisti del teatro italiano torna a Benevento con un appuntamento speciale. Vincenzo Salemme porterà in scena “Lo spettacolo della mia vita – 50 anni di Teatro: .E fuori nevica”, con cui celebra mezzo secolo di carriera artistica affidandosi a uno dei suoi spettacoli più iconici e amati. L’appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Benevento. L’organizzazione informa che lunedì 20 luglio, alle ore 11:00, prenderà il via la prevendita dei tagliandi. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Festival All Net Service, in tutti i punti vendita I-Ticket e online sul portale i-ticket. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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