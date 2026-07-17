Beautiful streaming replica puntata 17 luglio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, venerdì 17 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Durante l’episodio, Taylor ha confidato a Ridge di essere affetta da un’insufficienza cardiaca in fase terminale. La scena è stata trasmessa in streaming sulla piattaforma di Video Mediaset, con replica disponibile. La soap americana continua a seguire le vicende dei personaggi principali, portando avanti le storyline con nuovi sviluppi.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 luglio – con la soap americana  Beautiful. Nella puntata odierna Taylor ha rivelato a Ridge di soffrire di una insufficienza cardiaca terminale. Lui rifiuta di arrendersi e insiste affinché lei si sottoponga a nuove visite specialistiche. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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