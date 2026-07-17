Il 18 luglio 2026, una puntata di Beautiful andrà in onda su Canale 5 alle 13:55. In questa puntata, Katie cerca di convincere il figlio Will a seguire una determinata strada, ma lui si oppone e mostra resistenza. La soap, ambientata a Los Angeles, continua a raccontare le vicende dei personaggi principali, con le trame che si sviluppano nel corso delle puntate di questa stagione.

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 18 luglio 2026. La puntata trasmessa sabato 18 luglio 2026 è la seconda parte dell’episodio 9372 (Ep102). Al centro della trama c’è la delicata condizione di Taylor: dopo aver rivelato a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca progressiva, lei accetta, seppur con riserve, di sottoporsi a nuovi accertamenti e di consultare la cardiologa Grace Buckingham. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 18 luglio 2026: Katie incoraggia il figlio Will, ma lui fa resistenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 9 LUGLIO: Katie sfida Bill, la proposta segreta a Will cambia tutto!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 9 luglio 2026: Katie fa una proposta a Will, vorrebbe che lui…

Beautiful, le anticipazioni del 25 giugno 2026: Katie ammette l’errore, Will non perdonaIl 25 giugno 2026, nella soap Beautiful, Katie ammette di aver commesso un errore.

Temi più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 luglio; Beautiful, le trame dal 13 al 19 luglio 2026; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 12 al 18 luglio; Beautiful, le anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Taylor confessa la verità.

#PalazzoDelleAquile - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Beautiful, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio 2026: Taylor ha il cuore spezzatoLe trame di Beautiful per la settimana dal 19 al 25 luglio 2026: cambia la diagnosi della donna, la sua malattia ha una causa precisa (che spaventa Brooke). libero.it

Beautiful anticipazioni 18 luglio 2026: nuovo inizio per Will e Bill si infurieràScopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5. msn.com