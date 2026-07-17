Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Oggi è stata trasmessa l’ultima puntata di Beautiful. La puntata è disponibile in streaming su piattaforme di video on demand e sul sito ufficiale della rete. La soap opera, in onda da più di 25 anni, continua ad appassionare il pubblico del primo pomeriggio su Canale 5. Gli spettatori possono rivedere l’episodio anche tramite servizi di streaming legale, che offrono la replica in modalità on demand. La puntata resta accessibile fino a una data non comunicata.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 17 Luglio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beautiful anticipazioni MERCOLEDÌ 17 GIUGNO Puntata intera

Argomenti più discussi: Maserati festeggia il Tridente: ecco come cambiano Grecale, GranTurismo e GranCabrio; Legge elettorale, indicazione del premier e premio di maggioranza: ecco come si vota con il 'Melonellum'; Autovelox, Adiconsum: scattano anche in Sardegna nuove regole, ecco come contestare le multe; Più abitanti, meno ricambio generazionale: ecco come si prevede che saranno le Canarie nel 2040.

Arriva la stagione del mare e preparo questa ricetta perché mi piace, perché me l'ha insegnata mia madre e perché tutti la adorano. Ecco come si fa x.com