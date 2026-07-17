Il Consiglio Federale ha deciso di spostare le squadre di basket di Sinergie e OraSì dal girone Nord al girone Sud, invertendo le previsioni iniziali. La scelta ha sorpreso gli addetti ai lavori, che si aspettavano un diverso assetto. La decisione ha generato reazioni di sorpresa, con commenti che sottolineano come questa mossa abbia modificato la classifica e le prospettive delle squadre coinvolte. La modifica entra in vigore dalla stagione in corso.

Incredibile colpo di scena. Tema Sinergie e OraSì si ritrovano nel girone Sud invece che in quello Nord come sembrava scontato da tutti gli addetti ai lavori e dunque il Consiglio Federale ha cambiato lo scenario con il suo parere. La modifica ha portato la neonata Brescia (che ha acquisito il titolo sportivo di Nocera) e la ripescata Reggio Calabria a Nord e può essere plausibile visto il regolamento, ma almeno ci sarebbe dovuta essere una divisione di Emilia Romagna e Toscana come lo scorso anno per preservare i derby romagnoli. Prendendola sul ridere, si potrebbe dire ‘mal comune mezzo gaudio’ visto che almeno ci sarà la sfida tra Faenza e Ravenna e non accadrà come nel 202425 quando i bizantini furono gli unici emiliano romagnoli esiliati al Sud, ma è assurdo che entrambe giocheranno ad Avellino e a Napoli e non a Imola e a Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Il ribaltone: Ravenna e Faenza nel girone Sud: "Incredibile, hanno spezzato la Romagna»

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