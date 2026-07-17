Bankitalia | in Italia consumi in frenata nel secondo trimestre del 2026

Secondo Bankitalia, i consumi delle famiglie italiane sono diminuiti nel secondo trimestre del 2026 rispetto ai tre mesi precedenti. Durante i primi tre mesi dell’anno, i consumi erano cresciuti e la propensione al risparmio aveva mantenuto livelli stabili. Nei mesi di primavera, invece, si è registrata una frenata nei consumi, mentre la propensione al risparmio è rimasta invariata. I dati si riferiscono a un quadro di andamento economico nazionale.

Se nel primo trimestre del 2026 i consumi delle famiglie sono cresciuti e la propensione al risparmio è rimasta stabile, nei mesi primaverili avrebbero nettamente rallentato, in linea con il peggioramento delle valutazioni delle famiglie sull’evoluzione del quadro economico internazionale e della maggiore prudenza nelle decisioni di spesa a fronte del marcato rialzo dei prezzi energetici. A mettere in evidenza questo aspetto è la Banca d’Italia. Nei mesi invernali il Pil dell’Italia, sottolinea nel Bollettino Economico pubblicato venerdì 17 luglio, ha continuato a espandersi a un ritmo moderato (0,3 per cento). «Nel secondo trimestre del 2026, segnato dal conflitto in Medio Oriente, l’accumulazione di capitale si sarebbe attenuata e i consumi delle famiglie avrebbero rallentato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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