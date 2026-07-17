Arisa pubblica nuove foto e scatena una valanga di reazioni | il suo cambiamento divide tra applausi preoccupazione e critiche

Arisa ha pubblicato nuove foto sui social, scatenando reazioni contrastanti. Alcuni utenti la elogiando, altri esprimendo preoccupazione o critiche. L’artista, reduce dal ritorno a Sanremo con “Magica Favola” e dall’uscita del suo nuovo album “Foto Mosse” a metà aprile, è nuovamente al centro dell’attenzione. La pubblicazione delle immagini ha diviso il pubblico, portando a commenti di varia natura.

L’estate 2026 di Arisa continua a essere segnata da musica, cambiamenti e polemiche. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo con Magica Favola e l’uscita del nuovo album Foto Mosse, pubblicato lo scorso 17 aprile, la cantante è tornata al centro dell’attenzione per motivi che vanno ben oltre il palco. Ma questa volta a far discutere non sono state le sue canzoni, ma le nuove fotografie condivise sui social. Il dimagrimento dell’interprete di Sincerità è ormai evidente e, come già accaduto nelle ultime settimane, ha riacceso il dibattito tra i fan, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, in cui Arisa posa sotto una doccia all’aperto con un intimo in lino dai toni chiari e un look ispirato allo stile retrò, che ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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ARISA come non lavevi MAI VISTA: trasformazione SHOCK che ha lasciato tutti senza parole

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