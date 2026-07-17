A due giorni dalla finale, l’Argentina si concentra sul recupero prima della partita contro la Spagna, che ha un giorno in più di riposo dopo aver affrontato la semifinale contro la Francia. Tra le possibili scelte per la formazione, Alvarez sembra vicino a indossare una maglia da titolare, mentre Lautaro non ha intenzione di mollare la posizione. La squadra si prepara intensamente in vista della sfida decisiva.

Mancano solo due giorni alla finale e l’Argentina sta soprattutto pensando a recuperare le energie in vista della sfida con la Spagna, che avrà ventiquattro ore in più di riposo avendo giocato martedì la sua semifinale contro la Francia. Si comincia ovviamente a pensare alla formazione e la sensazione è che Lionel Scaloni non dovrebbe cambiare molto. Il dubbio principale riguarda ovviamente la spalla di Leo Messi in attacco. Nelle ultime partite Julian Alvarez ha superato Lautaro Martinez nelle gerarchie, ma va detto che entrambe le punte hanno mostrato un ottimo atteggiamento sia quando hanno giocato dall’inizio sia quando sono entrati durante la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, le ultime in vista della finale: Alvarez verso una maglia, ma Lautaro non molla

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