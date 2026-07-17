Appello alla Diocesi | Riportiamo le opere nei luoghi di origine

Un appello alla diocesi chiede di riportare le opere d’arte nei luoghi di origine. La richiesta si riferisce alla traduzione errata del titolo del dipinto ’L’Assunzione di Maria’, conservato nel museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano. La questione ha riacceso il dibattito sulla collocazione delle opere provenienti dal territorio della diocesi.

Il caso della traduzione errata del titolo del dipinto ’L’Assunzione di Maria’ custodito nel Museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano diventa lo spunto per riaprire il dibattito sulla collocazione delle opere d’arte provenienti dal territorio della diocesi. Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, ha rivolto un appello al vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, monsignor Bernardino Giordano, chiedendo di riaprire il confronto sulla possibilità di riportare alcune opere nei luoghi per i quali erano state realizzate. Balocchi sottolinea come la vicenda dell’errata traduzione abbia acceso i riflettori sul dipinto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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