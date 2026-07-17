Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Anno 1, n. 23 – Mondo ATA. Dalla Carta Docente alla Carta ATA: un primo passo si è fatto. Iscriviti gratuitamente entro venerdì

Anno 1, n. 19 – Mondo ATA. Quando fruire delle ferie. Iscriviti gratuitamenteLe ferie devono essere fruite entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le normative vigenti.

Temi più discussi: Anno 1, n. 23 – Mondo ATA. Dalla Carta Docente alla Carta ATA: un primo passo si è fatto. Iscriviti gratuitamente entro venerdì; IMPORTANTE VITTORIA PER I DOCENTI PRECARI PUGLIESI: IL TRIBUNALE DI BARI RICONOSCE IL DANNO DA ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE ANCHE SU ORGANICO DI FATTO (CONTRATTI AL 30 GIUGNO); Ravenna, cambia sesso e nome: gli viene sospeso il bonus della carta docenti; Libri di carta o digitali? Il 71,5% di lettori sceglie il formato stampato, mentre nel 5,2% degli under 18 avanza il social reading.

Carta del Docente: attenzione alla scadenza del 31 agosto 2026. utilizza il credito prima che venga perso su www.MasterMnemosine.itIl 31 agosto 2026 rappresenta una data fondamentale per i docenti che hanno ancora credito residuo sulla Carta del Docente relativo all’anno scolastico 2024/2025. Le somme non utilizzate entro tale te ... orizzontescuola.it

Carta del Docente 2025/2026: strumenti musicali, hardware e software per una didattica più laboratoriale con MusicalStore2005La Carta del Docente continua a rappresentare uno strumento importante per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti. Non riguarda soltanto libri, corsi e attività cultu ... orizzontescuola.it