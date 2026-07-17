Andy Burnham ha annunciato che nel suo primo discorso da leader del Labour si impegnerà a affrontare le questioni ritenute trascurate dalla politica. Ha dichiarato di avere il coraggio di risolvere questi problemi, senza specificare quali siano. La sua nomina segue quella del predecessore, con l’obiettivo di affrontare temi ritenuti prioritari. La dichiarazione si inserisce nel contesto di un nuovo mandato politico, senza ulteriori dettagli sui temi specifici.

Roma, 17 lug. (askanews) - Nel suo primo discorso da leader laburista, Andy Burnham prometterà di avere il "coraggio di risolvere le grandi questioni trascurate dalla politica". Il successore di Keir Starmer, la cui nomina sarà ufficializzata oggi durante una conferenza straordinaria, si impegnerà a restituire potere decisionale alle comunità e a diffondere la crescita in tutto il Regno Unito. L'ex sindaco della Grande Manchester - dal 2017 al 2026 - subentrerà a Keir Starmer lunedì 20 luglio, inaugurando una nuova fase per il governo, che punta a invertire il calo di consensi registrato nei sondaggi negli ultimi due anni. Tornato in Parlamento a giugno dopo nove anni, ha già annunciato l'intenzione di stabilire a Manchester un nuovo team di Downing Street, definendolo "No. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Andy Burnham, successore Starmer pronto a risolvere grandi questioni

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