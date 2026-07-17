Andy Burnham è stato nominato nuovo leader dei laburisti britannici, dopo un processo che ha seguito le dimissioni di Keir Starmer. Burnham, noto come il “Re del Nord”, ha dichiarato di avere un piano per riportare la speranza e cambiare. La sua nomina segue un lungo confronto politico con l’ex premier e rappresenta un cambio di leadership nel partito.

Londra, 17 luglio 2026 – “Ho un piano, riportare la speranza. È la nostra ultima chance di cambiare”. È Andy Burnham il nuovo leader dei laburisti britannici, nominato alla guida del partito dopo un lungo braccio di ferro politico con l’ormai ex premier Keir Starmer, uscito definitivamente di scena a un mese dall’annuncio delle sue dimissioni. Starmer, 63 anni, era diventato primo ministro del Regno Unito nel 2024 e dal 2020 era il leader del Partito. Lunedì l'ex sindaco della Greater Manchester, 56 anni, succederà a Starmer alla guida di Downing Street, mentre oggi è stata formalizzata la sua nomina a leader del Partito Laburista durante un congresso straordinario, nel quale era l' unico candidato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andy Burnham alla guida dei Labour. Chi è il successore di Starmer: il “Re del Nord” che vuole esportare il modello Manchester

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Andy Burnham Enters Labour Leadership Race After Starmer Resignation

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