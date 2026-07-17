Ammazzato a coltellate all’alba il corpo riverso sulle scale La compagna confessa | Sono stata io
Un uomo è stato ucciso a coltellate all’alba, trovato riverso sulle scale di un edificio. I vicini hanno riferito di aver udito urla e un uomo che chiedeva aiuto intorno alle 4 del mattino. La compagna dell’uomo ha confessato di essere stata lei a colpirlo, pronunciando la frase “Sono stata io”. La scena si è svolta in un condominio, dove sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La donna è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine.
Modena, 17 luglio 2026 – “Vai via!”, hanno sentito urlare i vicini nel cuore della notte, intorno alle 4. Un uomo ansimava (“ non riesco a respirare ”) mentre veniva trascinato giù per le scale. Risveglio di sangue e terrore nel quartiere Morane. Risveglio di sangue e terrore quello di ieri mattina nel quartiere Morane, in via Tignale del Garda, al numero civico 72, uno stabile della schiera degli alloggi popolari. All’alba, intorno alle 5.30 i primi condomini usciti di casa si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: il corpo di un uomo riverso supino sulla prima rampa di scale nell’androne del palazzo, immerso in un lago di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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