Ammazzato a coltellate all’alba il corpo riverso sulle scale La compagna confessa | Sono stata io

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso a coltellate all’alba, trovato riverso sulle scale di un edificio. I vicini hanno riferito di aver udito urla e un uomo che chiedeva aiuto intorno alle 4 del mattino. La compagna dell’uomo ha confessato di essere stata lei a colpirlo, pronunciando la frase “Sono stata io”. La scena si è svolta in un condominio, dove sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La donna è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine.