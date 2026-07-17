Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli e Carlos Sainz sono stati coinvolti in un episodio di tensione. Antonelli, alla guida di una vettura Mercedes, ha dovuto frenare bruscamente per evitare un incidente con Sainz, che stava procedendo a velocità ridotta davanti a lui sulla stessa traiettoria. In seguito, Antonelli ha rivolto a Sainz un commento con un termine offensivo, a cui lo spagnolo ha risposto chiedendo a Antonelli di mantenere la calma.

Alta tensione tra Kimi Antonelli e Carlos Sainz nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Nel corso del suo giro lanciato, il pilota della Mercedes si è ritrovato lo spagnolo della Williams davanti a sé a velocità ridotta ed è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l'incidente. Una situazione che non è piaciuta ad Antonelli che si è sfogato via radio con il team definendo Sainz "idiota"., Un appellativo che non è piaciuto particolarmente all'ex pilota della Ferrari, che alla fine non è stato penalizzato dai Commissari di gara per questa incomprensione. In un'intervista rilasciata ad As, Sainz ha invitato Antonelli a rimanere calmo in circostante simili: "Non è successo niente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Alta tensione Antonelli-Sainz: "Idiota". E lo spagnolo risponde: "Deve stare calmo"

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Kimi is Turning into a Rage Monster

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