Alma Società tra Avvocati assiste con successo Cogefeed dinanzi al TAR Basilicata in un contenzioso relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico

Alma Società tra Avvocati ha ottenuto una sentenza favorevole per Coge davanti al TAR Basilicata nel contenzioso riguardante la costruzione di un impianto agrivoltaico. La causa riguardava l'autorizzazione e le approvazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, con il tribunale che ha respinto le opposizioni presentate contro il progetto. La decisione permette a Coge di procedere con i lavori senza ulteriori blocchi legali.

Alma Società tra Avvocati ha assistito con successo Coge, società italiana attiva nel settore della sostenibilità e dell’economia green, che si occupa di sviluppare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in un contenzioso innanzi al TAR Basilicata per l’annullamento dei provvedimenti comunali con cui era stato opposto il diniego alla realizzazione di un impianto agrivoltaico. Con la sentenza n. 2642026, il TAR Basilicata ha accolto le tesi della società ricorrente, chiarendo alcuni principi chiave in materia di autorizzazioni per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al requisito della disponibilità delle aree di impianto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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