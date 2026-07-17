allenatore e sviluppo della competenza nel gioco

L’allenatore passa da figura guida a quella di critico nel processo di crescita del giocatore. Durante lo sviluppo delle competenze, il ruolo dell’allenatore si trasforma costantemente, adattandosi alle esigenze di miglioramento e maturazione del giocatore. Questa evoluzione mira a favorire l’acquisizione di abilità e la consapevolezza, accompagnando il giocatore nel suo percorso di crescita.

Come il ruolo dell’allenatore evolve dalla guida al critico accompagnando la crescita del giocatore.. Nel percorso di sviluppo della competenza, l’ allenatore attraversa una trasformazione continua. Il suo ruolo cambia in relazione al livello di autonomia del giocatore, passando da una presenza orientativa a un accompagnamento sempre più critico e riflessivo. La competenza non viene trasmessa: emerge dall’incontro dinamico tra giocatore e ambiente. Per questo l’allenatore diventa, nel tempo, guida, facilitatore, tutor, mentore e infine interlocutore critico. Dalla guida alla consapevolezza. Nella fase dell’esordiente, l’allenatore è una guida. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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USA Tennis Coaches: Stop Outsourcing Your Competence!

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