Il Napoli ha annunciato un infortunio al ginocchio destro di un difensore chiave, che salterà il ritiro di Dimaro in attesa di un consulto chirurgico. La perdita di questo giocatore crea un’emergenza nel reparto arretrato, costringendo la squadra a considerare soluzioni interne e obiettivi di mercato per rinforzare la linea difensiva. La stagione è iniziata con questa difficoltà, che impone una gestione immediata e strategica della rosa.

L’ALLARME ROSSO IN DIFESA. La stagione del Napoli si apre con una vera e propria emergenza nel reparto arretrato. L’infortunio al ginocchio destro di Alessandro Buongiorno, che salterà il ritiro di Dimaro in attesa di un consulto chirurgico, priva Massimiliano Allegri del suo pilastro difensivo. La situazione è aggravata dal mancato rinnovo contrattuale di Juan Jesus, che ha lasciato un vuoto numerico e di leadership. In attesa di capire i tempi di recupero dell’ex capitano del Torino, il tecnico livornese dovrà valutare le soluzioni interne: accanto al titolarissimo Amir Rrahmani, cercano un rilancio l’olandese Sam Beukema e i giovani Rafa Marin e Marianucci (bocciati nella passata stagione da Antonio Conte). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Allegri è già emergenza difesa: Le soluzioni interne e gli obiettivi di mercato del Napoli

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Napoli, è emergenza difesa. Buongiorno è ko. Ora Allegri piace ai tifosi

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