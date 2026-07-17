L'allarme smog in New York e nel New Jersey mette a rischio la partita tra Spagna e Argentina prevista per i Mondiali 2026. La scarsa qualità dell'aria potrebbe portare a un rinvio dell'incontro, con preoccupazioni anche per la salute degli atleti coinvolti. Le autorità stanno monitorando i livelli di inquinamento, che risultano elevati e potenzialmente dannosi. La decisione sulla disputa del match sarà presa in base all'andamento dei parametri ambientali nelle prossime ore.

L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e nel New Jersey minaccia la marcia d'avvicinamento alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a sette volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità., Il sindaco newyorkese Zohran Mamdani ha rivolto un appello accorato alla popolazione, chiedendo di limitare le uscite ed evitare sforzi intensi per via dei picchi tossici legati al caldo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Allarme smog verso Spagna-Argentina: "Rischiano anche gli atleti". L'ipotesi rinvio

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