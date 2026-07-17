Dopo un episodio di shock anafilattico, un atleta ha dichiarato di stare bene, ma ha avvertito che potrebbe non essere così in futuro. Ha anche sottolineato che un errore può fare la differenza tra una cena e una tragedia. Sul suo profilo social, ha ringraziato per i messaggi, le telefonate e l’affetto ricevuti in questi giorni.

«Desidero ringraziare di cuore tutti voi per i tantissimi messaggi, le telefonate e l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni», ha scritto in un post pubblicato sui social. «La vostra vicinanza è stata davvero emozionante e mi ha fatto sentire quanto sia grande il valore delle persone che fanno parte della mia vita». E ancora: «Fortunatamente adesso sto bene e desideravo rassicurare tutti. Vi sono profondamente grato per l’affetto e l’attenzione che mi avete dedicato. Grazie di cuore a ciascuno di voi». Lo scorso 4 luglio Montano aveva raccontato di aver vissuto un'esperienza drammatica. Allergico fin dalla nascita alla caseina, aveva spiegato di aver avuto una violenta reazione dopo una cena in un ristorante di Roma, tanto da ritrovarsi, come aveva scritto lui stesso, a «lottare per la vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aldo Montano rassicura dopo lo choc anafilattico: «Ora sto bene, ma la prossima volta potrebbe non andare così. Tra una cena e una tragedia, a volte, c’è solo un errore»

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