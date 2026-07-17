In Lombardia, le riserve d’acqua per l’agricoltura dureranno fino al 24 luglio. Secondo un rappresentante del settore, non ci sono problemi attualmente, ma se le piogge non arriveranno, potrebbe essere necessario un razionamento. La falda sotterranea, da cui si attinge, ha iniziato a registrare un calo dei livelli.

IL TAVOLO. Fino al 24 luglio non ci saranno problemi. Reduzzi: «Ma se non pioverà si profila un razionamento. La falda cui attingiamo ha iniziato ad andare in deficit». «L’intesa raggiunta – spiega Massimo Sertori, assessore agli Enti locali – è di particolare rilevanza perché garantisce circa 5 milioni di metri cubi al giorno sul bacino dell’Adda, quindi dalla Valtellina fino al Lago di Como, e un milione di metri cubi al giorno per quanto riguarda l’Oglio. Ciò rallenterà la discesa dei nostri laghi e permetterà di proseguire con un’erogazione che ci consente di bagnare ancora i campi». La situazione delle riserve idriche in Lombardia permane severa, ma si mantiene ben al di sotto dei livelli di crisi raggiunti nel 2022. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Agricoltura, in Lombardia quantità d’acqua garantite per altri otto giorni

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