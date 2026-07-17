Addio a Enoe Bonfanti | è morta la moglie di Vittorio Feltri

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è morta all’età di 88 anni. È deceduta dopo aver condiviso quasi sessant’anni di vita con Feltri, che ha sempre mantenuto un basso profilo pubblico. La donna, la cui scomparsa rappresenta un grave lutto per il giornalista, era considerata la presenza più significativa nella sua vita.

Grave lutto per Vittorio Feltri. La moglie Enoe Bonfanti è morta all’età di 88 anni. Per quasi sessant’anni è stata la presenza più importante nella vita di Vittorio Feltri, pur scegliendo sempre di restare lontana dai riflettori. Enoe Bonfanti ha accompagnato il giornalista in ogni fase della sua lunga carriera, condividendo con lui successi, difficoltà e momenti drammatici, senza mai cercare visibilità. Nelle ultime ore è arrivata la notizia della sua scomparsa, che ha profondamente colpito il mondo del giornalismo italiano. Era ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano. La causa della morte è un’infezione batterica, sopraggiunta dopo un intervento chirurgico affrontato al San Raffaele all’inizio di giugno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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