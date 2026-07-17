È stato completato il rinnovo dell’acquedotto nella zona, un progetto da 20 milioni di euro finanziato con fondi Pnrr. I lavori, iniziati due anni fa, hanno riguardato la sostituzione totale della rete idrica locale. La riqualificazione si è conclusa ieri mattina con la consegna della documentazione finale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo impianto garantirà acqua senza costi aggiuntivi in bolletta.

Rinnovare l’acquedotto spezzino: è stato questo l’ambizioso obiettivo del programma da 20 milioni di euro di fondi Pnrr per migliorare la rete idrica cittadina, che ha richiesto due anni di interventi e si è chiuso ufficialmente ieri mattina, con la rendicontazione formale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La radicale riqualificazione dell’acquedotto, necessaria dopo decenni di attese, è stata in gran parte realizzata grazie allo sviluppo di una pianificazione che ha visto la realizzazione di opere principali come le nuove tubazioni, finanziate grazie ai fondi Pnrr che la Provincia ha ottenuto proprio per sostituire prevalentemente le tubazioni più vecchie ed inadeguate, oltre alla necessaria manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquedotto tutto nuovo. Investimento da 20 milioni: "Nessun costo in bolletta"

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