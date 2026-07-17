Accusato di violenza su una tredicenne cagliaritana richiedente asilo torna libero Il caso sbarca in Parlamento

Da secoloditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni, richiedente asilo, è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di aver violentato una ragazza di 13 anni. Dopo la scarcerazione, il caso è stato portato in Parlamento da un rappresentante di un partito di destra. La procura ha aperto un’indagine e ha disposto il mantenimento in custodia cautelare. La vittima ha riferito di aver subito violenza nel centro città. La polizia ha confermato l’arresto e le successive decisioni giudiziarie.

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Fratelli d’Italia porta il caso in Parlamento dopo la scarcerazione del cittadino algerino, richiedente asilo, arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza di 13 anni a Cagliari. I deputati sardi Salvatore Deidda, Francesco Mura, Gianni Lampis e Barbara Polo hanno annunciato il deposito di un’interrogazione urgente ai ministri della Giustizia, dell’Interno e del Lavoro per chiedere spiegazioni sulla vicenda. Dal centro di accoglienza di Monastir alle accuse di stupro a Cagliari. «Abbiamo depositato un’interrogazione urgente per fare immediata chiarezza su una vicenda che lascia sgomenti», affermano i parlamentari. Secondo Fratelli... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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