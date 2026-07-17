accusato di violenza su una tredicenne cagliaritana richiedente asilo torna libero il caso sbarca in parlamento

Notizia in breve

Un uomo di 30 anni, richiedente asilo, è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di aver violentato una ragazza di 13 anni. Dopo la scarcerazione, il caso è stato portato in Parlamento da un rappresentante di un partito di destra. La procura ha aperto un’indagine e ha disposto il mantenimento in custodia cautelare. La vittima ha riferito di aver subito violenza nel centro città. La polizia ha confermato l’arresto e le successive decisioni giudiziarie.