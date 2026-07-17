250k per un ATT totale | analisi dell’Evo L’umile vichingo su FC 26

È arrivata una nuova Sfida Evoluzione in Ultimate Team, intitolata “L’umile vichingo”. Per completarla e ottenere il totale di 250.000 punti ATT, i giocatori devono affrontare una serie di sfide che richiedono un investimento considerevole di risorse. La sfida si trova nel menu dedicato e rappresenta una delle più impegnative e costose di questa stagione, attirando l’attenzione di chi cerca di migliorare la propria squadra.

Nei menu di Ultimate Team è appena sbarcata una delle Sfide Evoluzione più impattanti e costose dell’intera stagione. Si chiama L’umile vichingo e, come suggerisce la descrizione ispirata alla fame di Haaland, è progettata per prendere un attaccante fisico e trasformarlo in una macchina da gol inarrestabile, unendo una velocità bruciante a una potenza di tiro devastante. L’investimento richiesto è notevole: 250.000 crediti (o 700 FC Points). Avete a disposizione esattamente 17 giorni (arrotondando per eccesso il timer di 16 giorni e 23 ore) per completare i vari step e trasformare il vostro attaccante. I requisiti di accesso: chi può diventare un “Vichingo”?. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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