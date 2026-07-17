1.217 siti falsi e 549 account fasulli | scoperta una rete cinese che si prepara a colpire le elezioni di Taiwan e non solo

Una rete cinese ha creato 1.217 siti web falsi e 549 account fasulli, pronti a influenzare le elezioni di Taiwan e altri Paesi. I siti sembrano normali, con notizie virali, gossip e contenuti copiati da fonti affidabili, ma sono parte di un sistema di disinformazione. Le piattaforme vengono usate per diffondere notizie false e manipolare l’opinione pubblica. La scoperta evidenzia l’utilizzo di strumenti digitali per influenzare processi elettorali e opinioni pubbliche.

A prima vista potrebbe assomigliare a un normale di gossip, con notizie virali, storie di intrattenimento, e articoli copiati da testate originali e autorevoli. È quello che una content farm cinese, la Borderless Group (?????), è riuscita a costruire negli anni, senza destare il minimo sospetto, costruendo un terreno fertile per la diffusione della propaganda di Pechino. Doublethink Lab, il laboratorio taiwanese specializzato in operazioni di manipolazione dell’informazione, ha pubblicato ad aprile 2026 un’ analisi dettagliata dell’attività del gruppo su Threads. I ricercatori hanno identificato 1.217 domini che ospitano false testate giornalistiche. 🔗 Leggi su Open.online

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