Il centrocampista di Massa classe ’99 potrebbe dire addio all’Udinese nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Viene da una buonissima stagione con la casacca dell’ Udinese, ma la permanenza di Nicolò Zaniolo in bianconero appare sempre più in bilico. L’ex Roma ancora non si è visto nel ritiro friulano e le prossime ore si preannunciano incandescenti per capire quale sarà il suo futuro. Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it Zaniolo vuole un ingaggio più alto e – stando a quanto riferito da “Il Messaggero Veneto” – tra oggi e domani dovrebbe avere un nuovo colloquio con la dirigenza dell’Udinese per risolvere la questione. Le parti in causa potrebbero raggiungere l’accordo definitivo andando a rivedere i bonus che consentirebbero a Zaniolo di arrivare agli 1,8 milioni di euro a stagione richiesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zaniolo-Juve, a breve un nuovo colloquio può cambiare il suo futuro

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