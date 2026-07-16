Durante lo scontro del 13 luglio tra Brock Lesnar e Femi, la WWE ha schierato alcuni agenti in uniforme. Tuttavia, le uniformi erano indossate da wrestler indipendenti e attori che interpretavano ruoli di comparsa. Nessun ufficiale di polizia reale era presente al momento. La WWE ha utilizzato performer per rappresentare figure di autorità durante il segmento.

La WWE ha schierato un gruppo di agenti durante lo scontro del 13 luglio tra Lesnar e Femi, ma le uniformi erano indossate da wrestler indipendenti e attori che lavoravano come comparse per lo show. Dopo che i tifosi hanno iniziato a scherzare dicendo che uno degli agenti somigliava a un ex campione del mondo, Dustin Rhodes è intervenuto nella conversazione identificandolo come Cordell, uno dei suoi allievi della Rhodes Wrestling Academy. “Il secondo da sinistra è Cordell. È un mio studente ed è un tipo tosto.” Cordell si è allenato con Rhodes prima di lottare nel circuito indipendente texano con i nomi di Cordell Bennett e CD Bennett. La sua apparizione a RAW gli ha dato l’opportunità di trovarsi al centro di un importante segmento della WWE che coinvolgeva due dei più grandi mostri della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Identità dell’ “agente di polizia” durante il segmento di Brock Lesnar

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