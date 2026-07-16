WWE | Aggiornamenti sullo status di Nikki Bella

Durante WrestleMania, Nikki Bella ha annunciato di aver subito un infortunio, permettendo il ritorno di Paige. La wrestler è stata coinvolta nella vittoria dei titoli di coppia femminili, che ha visto protagonista Paige. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’entità dell’infortunio di Bella, né sulla sua eventuale data di recupero. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan presenti all’evento.

A WrestleMania, i fan WWE hanno visto Nikki Bella annunciare il suo infortunio, favorendo così il ritorno di Paige, culminato con la vittoria dei titoli tag femminili. Da allora, la Hall of Famer non si è più vista sugli schermi, ma secondo un nuovo report, ci sarebbero novità in merito. A quanto pare, il suo nome sarebbe riemerso nelle discussioni del team creativo recentemente, mentre la ragazza continua a testare la salute della sua caviglia infortunata sul ring. Secondo WrestleVotes Radio tramite Fightful Select, la WWE avrebbe ripreso a discutere di Nikki Bella a livello creativo per la prima volta da WrestleMania, e queste rinnovate... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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