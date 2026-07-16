Le telecamere non potranno più inquadrare le atlete durante le competizioni con zoom su scollature o lati B. Questa decisione riguarda il modo in cui le atlete vengono riprese in televisione e si applica alle coperture mediali delle gare di atletica.

Le campionesse di atletica non le vedremo mai più come prima. Almeno in tv. Le telecamere non potranno indugiare con gli zoom sulle scollature o sui lati B. Per discipline come salto in alto, salto con l’asta o salto in lungo non potranno essere trasmesse immagini che riprendono le sportive da dietro o al di sotto del bacino. I cameramen non potranno esaltare l’avvenenza delle sportive con inquadrature ravvicinate, specialmente sulla linea di partenza e nei momenti di stanchezza. Sono le nuove linee guida introdotte dall’Unione europea di Radiodiffusione contro la sessualizzazione delle atlete nelle trasmissioni. Molte sportive sono favorevoli, qualcuna dice che la presenza delle telecamere a distanza ravvicinata le distrae dalla competizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Woke in pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Woke Up

Notizie e thread social correlati

Tre punti contro il wokeSophie Cunningham, giocatrice della WNBA, ha difeso una compagna di squadra durante una partita, intervenendo mentre questa veniva aggredita da...

MotoGP, si torna in pista a Brno: porte chiuse e piloti in pista con le 850 del 2027!Le prove in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca si svolgono a porte chiuse a Brno, con i piloti in pista utilizzando moto con motori da 850...