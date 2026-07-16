Dipendenti di una società di gestione crediti hanno partecipato a un progetto di volontariato aziendale a Firenze, collaborando con la Croce Rossa locale. L'iniziativa ha coinvolto il personale in attività di supporto alle attività dell'associazione, con l'obiettivo di contribuire alla comunità e promuovere il lavoro di squadra. L'evento si è svolto il 15 luglio 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi dipendenti.

Firenze, 15 luglio 2026 – Un progetto di volontariato aziendale per donare il proprio tempo a supporto di realtà associative del territorio per fare del bene e rafforzare lo spirito di squadra. È l’obiettivo della seconda edizione del progetto nazionale “in-day” promosso da Intrum Italy, società leader nel settore del credito, che ha coinvolto in tutta Italia oltre 200 dipendenti, volontari, e 20 associazioni nell’arco di una settimana di attività. A Firenze 7 dipendenti dell’azienda hanno supportato il locale Comitato della Croce Rossa Italiana nella preparazione dei kit per l’unità di strada ed è stata inoltre promossa una raccolta interna di beni di prima necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Volontariato aziendale a Firenze, dipendenti di Intrum al fianco della Croce Rossa

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