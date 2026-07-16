Dal primo luglio, diversi giocatori di spicco senza contratto possono firmare con nuove squadre, inclusi alcuni tra i più noti nel calcio. Tra questi ci sono attaccanti e centrocampisti di alto livello, pronti a cambiare maglia senza costi di trasferimento. La lista comprende nomi di rilievo che hanno terminato il loro rapporto con le rispettive società e sono disponibili a firmare con altri club. La possibilità di accordi a parametro zero interessa molte squadre che cercano rinforzi senza spese di mercato.

Dal primo luglio tanti big possono firmare con altre squadre e trasferirsi a parametro zero: chi sono. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

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