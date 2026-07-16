Vittorio Feltri addio alla moglie | chi era Enoe

Vittorio Feltri ha perso la moglie, Enoe, che per molti anni ha mantenuto un profilo riservato lontano dai media. La donna era presente nella vita del giornalista, ma ha scelto di non apparire pubblicamente durante la lunga carriera di lui. La loro relazione è durata decenni, senza frequenti apparizioni pubbliche o dichiarazioni ufficiali. La notizia della sua scomparsa è stata confermata senza dettagli aggiuntivi sulla causa o sui funerali.

Per decenni è rimasta lontana dai riflettori, scegliendo la discrezione anche mentre il marito diventava uno dei giornalisti più conosciuti e discussi d’Italia. Una presenza costante, silenziosa ma fondamentale, che ha accompagnato ogni tappa di una lunga carriera professionale e di una vita familiare costruita con pazienza, lontano dall’esposizione mediatica. >> Gravissimo incidente mortale, disperazione e urla Dietro il percorso di Vittorio Feltri, infatti, c’è sempre stata una figura capace di sostenerlo nei momenti più difficili e di condividere con lui successi, sacrifici e sfide. Un rapporto durato quasi sei decenni, segnato da un’intesa profonda che il giornalista ha raccontato più volte attraverso parole di grande affetto e riconoscenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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Morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio FeltriEnoe Bonfanti, moglie del giornalista Vittorio Feltri, è deceduta all’età di 88 anni.

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Quando Feltri parlò in tv della moglie Enoe: Mai tradita, ho diversificato. Qualche volta lei lo ha capitoVittorio Feltri piange la moglie Enoe Bonfanti, morta oggi 16 luglio 2026. Un amore lungo quasi 60 anni, in cui non sono mancate delle diversificazioni. Così le definì lui, ospite di Belve due anni ... today.it

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