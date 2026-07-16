VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Supplenze 150 preferenze docenti | tutti i passaggi spiegati QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Giovedì 16 luglio alle 14 | 30

Notizia in breve

Le domande per la scelta delle 150 preferenze relative alle supplenze da GaE e GPS saranno aperte giovedì 16 luglio alle 14:30. È prevista una diretta con un rappresentante sindacale, durante la quale verranno spiegati tutti i passaggi necessari per completare la procedimento. Il question time si svolgerà in streaming e sarà accessibile a tutti gli interessati.