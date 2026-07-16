Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un incidente rallenta il traffico tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma sul grande raccordo anulare quad a tratti per traffico intenso tra la a91 Roma Fiumicino e La Romanina in carreggiata esterna mentre è in carreggiata interna ti rallenta per l'intenso traffico tra Laurentina Colombo caccia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano della A24 un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale Est e lo svincolo per via Fiorentini direzione Grande Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 19:10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo un ... romadailynews.it

Stadio Roma, Rocca: La Regione offrirà la massima collaborazioneRocca: Ho letto ricostruzioni fantasiose sulle mie dichiarazioni sul nuovo stadio della Roma. Il progetto non è in discussione e.... siamolaroma.it